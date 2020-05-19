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Факти / Україна / Політика

Рада може дозволити Укрпошті надавати банківські послуги

Верховна Рада України планує дозволити Укрпошті надавати фінансові послуги українцям.

Законопроект №2788-д у першому читанні підтримали 232 нардепи.

Нововведення дозволять поштової оператору відкривати і обслуговувати рахунки клієнтів для зарахування різних виплат: пенсій, зарплат, допомоги від держави. Крім того, Укрпошті дозволять проводити банківські операції, обмін валют.

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Як відзначають у Міністерстві інфраструктури України, це потрібна ініціатива, адже мережа відділень пошти більш поширена в Україні, ніж банки. Особливо це актуально для жителів сільської місцевості.

Нагадаємо, раніше мі писали, що Укрпошта запускає доставку товарів з Англії.

Джерело: Верховна Рада

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