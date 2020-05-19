Тенденція з Covid-19 вселяє надію, але до вірусу не можна ставитися недбало – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що хоча у країні фіксується зменшення кількості хворих на коронавірус, до пандемії не можна ставитися несерйозно.

Про це глава держави заявив на нараді з боротьби з коронавірусом в Україні.

– Сьогоднішня тенденція з кількістю хворих і тими, хто одужали, вселяє надію, що перші виклики ми гідно пройшли. Однак це не означає, що ми повинні недбало ставитися до коронавірусної інфекції, – сказав Володимир Зеленський.

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За його словами, в Україні і далі будуть вживатися усі необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян країни.

Нагадаємо, в Україні впав добовий приріст хворих на коронавірус. Станом на 19 травня в країні зафіксовано 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 548 летальних, 5 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 260 нових випадків, 356 осіб одужали, 13 померли.