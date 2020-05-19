Тільки 40% українців знають, як менше платити за електроенергію – YASNO

60% українців ніколи не чули про нічні тарифи на електроенергію, і тільки 40% населення знають, що з 23.00 до 7.00 можна платити за електроенергію вдвічі менше за умови встановлення двозонного лічильника.

Про це розповів Сергій Радченко, керівник департаменту обслуговування клієнтів і роздрібних продажів компанії YASNO на Всеукраїнському онлайн-марафоні Перший тиждень енергоефективності та енергозбереження 2020.

Постачальник електроенергії та рішень з енергоефективності YASNO пропонує своїм клієнтам комплексні продукти під ключ для підвищення енергоефективності, які допомагають зменшувати витрати на енергоресурси та використовувати їх більш раціонально.

-Більшість українців вважають питання енергоефективності складними і не замислюються, як зменшити споживання електроенергії. Можна почати з найпростіших кроків – встановити двозонний лічильник, замінити звичайні лампи на LED, встановити “розумну” розетку, яку можна запрограмувати працювати на певний час доби. Всі ці пристрої входять в енергоефективний набір Розумний Watt і допомагають зменшити електроспоживання та витрати на нього до 50%, забезпечуючи додатковий комфорт використання в побуті. Такими наборами вже користуються 37 тис. українських сімей, – поділився з учасниками конференції Сергій Радченко.

Спікер підкреслив, що кількість побутових споживачів, які замислюються над можливістю економії витрат на енергетику, щорічно зростає, проте залишається критично низькою і вимагає системної просвітницької роботи, якою і займається компанія.

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З 18 по 22 травня за підтримки YASNO проходить Всеукраїнський онлайн-марафон Перший тиждень енергоефективності та енергозбереження 2020, на якому висвітлюються питання державної політики та світових тенденцій в різних сферах економіки і житловому секторі.

YASNO – постачальник електроенергії, енергоефективних продуктів і рішень для електромобілів, який надає послуги 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня і розвиває інструменти онлайн-обслуговування.

Для економії витрат на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні панелі, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення у будинку чи в офісі і отримувати додатковий дохід.

Нагадаємо, уряд не планує в 2020 році підвищувати тарифи на електроенергію для населення, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.