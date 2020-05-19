У Києві оштрафували три нічних клуби через роботу на карантині

Нацполіція у Києві виявила, що кілька нічних клубів столиці продовжували працювати всупереч карантину.

– Вчора під час моніторингу інтернету виявлено інформацію про роботу кількох нічних клубів у столиці всупереч вимогам карантинних обмежень. У результаті перевірки та відпрацювання цієї інформації столичні поліцейські на посадових осіб цих закладів склали три протоколи, – повідомили у прес-центрі.

Працівники поліції після перевірки закладів склали три адміністративних протоколи за ст. 44-3 Порушення правил щодо карантину.

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Порушникам загрожує штраф від 34 тис. до 170 тис. грн.

Нагадаємо, що за час карантину в Україні суди розглянули понад 6 тис. протоколів за статтею 44-3, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення обмежувальних заходів через пандемію Covid-19.

Суди встигли розглянути третину протоколів, що надійшли на розгляд: із 6 141 протоколів було опрацьовано лише 1 859.