В Україні потрібно запровадити індивідуальну ліцензію на медпрактику – Степанов

В Україні необхідно запровадити індивідуальну ліцензію на проведення лікарями медичної практики.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Вона (індивідуальна медична ліцензія, – Ред.) буде додатковим фактором підвищення якості медичної допомоги та медпослуг, – зазначив Максим Степанов.

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За його словами, без цього нововведення неможлива реалізація проекту медичного страхування в країні. Крім того, процедура отримання ліцензії медиками повинна проходити просто.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов озвучив критерії виходу України з карантину. За його словами, він буде залежати від трьох чинників.