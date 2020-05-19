Київ 19 травня знову скували 7-бальні затори, зокрема через заборону в’їзду вантажівок до столиці.

Обмеження на в’їзд вантажівок запровадили з 18 травня. Так, водіїв фур просять чекати з 7.00 до 10.00 та з 17.00 до 20.00, коли у столиці спостерігається найбільша завантаженість доріг.

Через це на під’їздах до Києва ускладнений трафік, зокрема на від станції метро Житомирська до Шулявки. На під’їзді до столиці на Житомирській трасі уже зібралися близько 20 вантажівок. Також стоїть Шулявський міст.

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Водії вантажівок незадоволені розпорядженням міської влади, бо бояться, що не встигнуть доставити крам вчасно, зокрема і за кордон.

Затори у Києві: онлайн-карта

Нагадаємо, 18 травня Кличко заявив, що наземний громадський транспорт запрацює 22 травня в рамках нового етапу ослаблення карантину.