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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін ліквідував Офіс фінансового контролю

Кабінет міністрів ухвалив рішення не реорганізовувати Державну аудиторську службу в Офіс фінансового контролю, який був створений на її базі.

Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду 20 травня.

Кабмін постановив створити комісію з ліквідації Офісу фінконтролю і затвердити головою комісії заступника голови Держаудитслужби Юлію Соляник.

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У пояснювальній записці до даного рішення зазначається, що в цей час здійснення державного фінансового контролю забезпечує Держаудитслужба, яка не ліквідована і знаходиться в стадії реорганізації в Офіс фінконтролю.

Нагадаємо, в Україні 28 квітня набули чинності нові правила боротьби з відмиванням доходів, ухвалені Верховною Радою 6 грудня 2019 року.

Джерело: Урядовий портал

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