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Факти / Україна / Суспільство

Коли у Києві планують почати пляжний сезон – дата

Якщо послаблять карантинні заходи і відповідне рішення ухвалять Кабмін і КМДА, то пляжний сезон у Києві почнеться з 1 червня.

Про це повідомив директор з утримання прибережної інфраструктури КП Плесо Костянтин Пігуля.

– Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, то ми однозначно проводитимемо робочі наради і переноситимемо відкриття пляжного сезону.

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Він зазначив, що наразі у Києві визначили 14 пляжів, на яких дозволений відпочинок з купанням, та 18 зон відпочинку.

Але, навіть за сприятливих умов, з 1 червня запрацюють не всі, спочатку відкриють п’ять-сім з них.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що пляжному сезону в Україні бути. Міністерство охорони здоров’я не заборонятиме купання в морях і річках.

Джерело: Громадське радіо

Фото: Dreamstime

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