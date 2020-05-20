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Факти / Україна / Політика

Після завершення епідемії Covid-19 розпочнеться велика приватизація – Зеленський

Велика приватизація в Україні стартує після завершення епідемії коронавірусу.

Про це на прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

– Що стосується середньої і великої приватизації. Все готово. Все буде проводитися після Covid-19. Перший об’єкт – готель Дніпро – готовий. Як ми і обіцяли, ми почали з ДУСа, – заявив Зеленський.

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Також він додав, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

Раніше Зеленський заявив, що держава вже рік працює над тим, щоб українці могли легко брати у банках доступні кредити.

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