Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала на ворожі постріли.
– У нас дуже міцна армія. Але ми не провокуємо, ми боремось за нашу країну. Першими стріляти ми не будемо.
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Зеленський зазначив, що це складний процес і багато чого залежить від іншої сторони.
– Якби та сторона “просто перестала стріляти”, згідно із Мінськими домовленостями, усе б закінчилось.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.