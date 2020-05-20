PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Просто перестати стріляти: Зеленський прокоментував свою заяву

Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала на ворожі постріли.

– У нас дуже міцна армія. Але ми не провокуємо, ми боремось за нашу країну. Першими стріляти ми не будемо.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція 

Зеленський зазначив, що це складний процес і багато чого залежить від іншої сторони.

– Якби та сторона “просто перестала стріляти”, згідно із Мінськими домовленостями, усе б закінчилось.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх