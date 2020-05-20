Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала на ворожі постріли.

– У нас дуже міцна армія. Але ми не провокуємо, ми боремось за нашу країну. Першими стріляти ми не будемо.

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Зеленський зазначив, що це складний процес і багато чого залежить від іншої сторони.

– Якби та сторона “просто перестала стріляти”, згідно із Мінськими домовленостями, усе б закінчилось.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.