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Факти / Україна / Суспільство

Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського

У Маріїнському парку готуються до прес-конференції президента Володимира Зеленського.

Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського

На вході встановили паркани і рамки металошукачів, чергує поліція, а журналістам на вході міряють температуру і роздають маски з рукавичками.

Перед конференцією розпочався дощ, оскільки шатра над сценою та стільцями немає, то усе довкола намокло, а журналісти ховаються від дощу під деревами у парку.

  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
  • Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського
Температурний скринінг, соцдистанція і дощ: починається прес-конференція Зеленського / 5 фотографий

Територію від самого ранку перевіряють кінологи. Доступ до Маріїнського парку частково перекритий, далі фонтану людей не пускають.

У кожного, хто заходить на територію парку, поліція перевіряє документи.

Читайте: Українці оцінили рік президентства Зеленського і назвали головні успіхи

Нагадаємо, на  прес-конференції Володимира Зеленського не буде жодних “теплих ванн”, про це запевнила прес-секретар президента Юлія Мендель.

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