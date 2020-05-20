PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Тягнуться усі мости і центр: затори у Києві 20 травня (КАРТА)

Затори у Києві 20 травня сягнули 6 балів, автомобілі тягнуться на вулицях у центрі столиці та на усіх мостах у напрямку правого берега.

Затори спостерігаються на Голосіївському проспекті, вулиці В’ячеслава Чорновола, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.

Ускладнено рух на проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, Петрівській алеї, Набережному шосе, Володимирському узвозі.

Водії відчувають незручності на Гаванському мосту та вулиці Набережно-Рибальській.

Затори в Києві 20 травня сягнули 6 балів КАРТА

Читайте: Як доглядати за авто під час карантину – 5 правил

На лівому березі Києва затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, вулиці Оноре-де-Бальзака, проспекті Визволителів та Броварському проспекті, вулиці Андрія Малишка, а також на проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

Рух мостами – Північним, Південним, Дарницьким, Метро, Патона – ускладнено у напрямку правого берега.

Затори в Києві 20 травня сягнули 6 балів КАРТА

Як відомо, після послаблення карантину в Києві з 12 травня було збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка