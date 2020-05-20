Затори в Києві 20 травня сягнули 6 балів КАРТА

Затори у Києві 20 травня сягнули 6 балів, автомобілі тягнуться на вулицях у центрі столиці та на усіх мостах у напрямку правого берега.

Затори спостерігаються на Голосіївському проспекті, вулиці В’ячеслава Чорновола, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.

Ускладнено рух на проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, Петрівській алеї, Набережному шосе, Володимирському узвозі.

Водії відчувають незручності на Гаванському мосту та вулиці Набережно-Рибальській.

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На лівому березі Києва затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, вулиці Оноре-де-Бальзака, проспекті Визволителів та Броварському проспекті, вулиці Андрія Малишка, а також на проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

Рух мостами – Північним, Південним, Дарницьким, Метро, Патона – ускладнено у напрямку правого берега.

Як відомо, після послаблення карантину в Києві з 12 травня було збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.