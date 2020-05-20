У нардепа Мейдича діагностували Covid-19 – Гончаренко

Народного депутата із фракції Батьківщина Олега Мейдича інфіковано коронавірусом.

Про це повідомив нардеп з фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

– У нардепа Олега Мейдича з Батьківщини діагностували Covid-19, – написав Гончаренко в Telegram.

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Мейдич є першим заступником голови аграрного комітету парламенту.

Нагадаємо, нардеп Слуги народу Андрій Холодов, який із 15 березня знаходився на Кіпрі та пропустив п’ять засідань Верховної Ради, розповів, що перехворів закордоном на коронавірус.