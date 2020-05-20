У Рівненській міській лікарні 33 медики заразилися Covid-19

У Рівненській центральній міській лікарні у 33 медичних працівників виявили Covid-19.

Прийом пацієнтів здійснюється з дотриманням усіх карантинних норм та правил. Однак є випадки, коли не завжди вчасно вдається провести невідкладному пацієнтові діагностику.

Медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнез. Тому і виникають випадки, коли медики інфікуються.

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– Така ситуація сталася у Рівненській ЦМЛ, де 33 медиків мають підтверджений діагноз Covid-19. Осередок локалізовано. Заклад надалі лікуватиме пацієнтів із коронавірусом, а планову допомогу надаватимуть згідно наказу МОЗ, – зазначили у Рівненській ОДА.

Нагадаємо, у Львові на коронавірус захворіли 56 медиківлікарні швидкої медичної допомоги.

Джерело: Рівненська ОДА