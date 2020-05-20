У Житомирі відновлюють пільговий проїзд у громадському транспорті

У Житомирі з 22 травня відновлять пільговий проїзд у громадському транспорті, але з часовими обмеженнями.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради.

– Багато людей зараз не працює, і ті, хто мають пільги, повинні їх знову отримати. Тому ми підготували відповідне рішення, але у ньому є часові обмеження щодо проїзду за посвідченнями. Для того, щоб не перевантажувати міський транспорт, ми залишаємо обмеження за спецперепустками до 10.00 і з 16.00, аби люди могли доїхати на роботу. В інший час громадським транспортом можуть користуватися всі інші мешканці Житомира і Житомирської ОТГ, і також ми повертаємо ті пільги, які у них були», – зазначив міський голова Житомира.

Відповідно, пасажири зможуть пересуватись громадським транспортом за пільгами з 10.00 до 16.00 у бідні дні, у вихідні – без обмежень.

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Раніше у Житомирі не зупиняли на час карантину громадський транспорт, а тимчасово скасували пільговий проїзд та запровадили спецперепустки.

З 11 травня в обласному центрі послабили обмеження, дозволивши пасажирам у визначені години та на вихідних їздити без спеціальних перепусток.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський повідомив, що з 22 травня запрацює громадський транспорт, а дитсадки з 25 травня. Але тільки шість областей України готові до виходу з карантину, зважаючи на їхню статистику поширення коронавірусу.

Джерело: Житомирська міська рада