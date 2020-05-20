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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримала від США $15,5 млн для боротьби з Covid-19

США надали Україні допомогу в розмірі $15,5 млн для боротьби з Covid-19.

У цю суму входить $13,1 млн гуманітарної допомоги в області охорони здоров’я та $2,4 млн “для підтримки вразливих груп населення під час пандемії”, повідомив Держдепартамент.

Влада США пояснює, що допомога дозволить краще укомплектувати медичні установи для боротьби проти коронавірусу в регіонах.

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– США інвестували майже $5 млрд в загальну допомогу Україні за останні 20 років, в тому числі майже $362 млн на охорону здоров’я, – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомлялося, раніше ЄС виділив Україні допомогу для боротьби з коронавірусом.

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