Президент України Володимир Зеленський на річницю своєї інавгурації зібрав прес-конференцію за підсумками року на посаді глави держави, а також опублікував свій блог для The New York Times. У ньому український гарант розповів про очікування від президентства, про імпічмент Трампа, а також про пандемію коронавірусу.

Факти ICTV публікую переклад блогу Володимира Зеленського за підсумками року на посаді президента.

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Минулого року, 20 травня, мене оточували мільйони людей, які тиснули один одному руки. Гучних та охочих зробити селфі, коли збиралися подивитися мою інавгурацію. Українці обрали мене з 73% голосів, покладаючи на мене надії очистити корумпований уряд і забезпечити стабільність.