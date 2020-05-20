Президент України Володимир Зеленський на річницю своєї інавгурації зібрав прес-конференцію за підсумками року на посаді глави держави, а також опублікував свій блог для The New York Times. У ньому український гарант розповів про очікування від президентства, про імпічмент Трампа, а також про пандемію коронавірусу.
Факти ICTV публікую переклад блогу Володимира Зеленського за підсумками року на посаді президента.
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Минулого року, 20 травня, мене оточували мільйони людей, які тиснули один одному руки. Гучних та охочих зробити селфі, коли збиралися подивитися мою інавгурацію. Українці обрали мене з 73% голосів, покладаючи на мене надії очистити корумпований уряд і забезпечити стабільність.
У мене ніколи не було думки про те, що бути президентом – це легко. Раніше я працював комедійним автором і продюсером. Команда, яку я привів, була сповнена розумних, енергійних, здібних і відданих своїй справі людей, але багатьом не вистачало політичного досвіду. Ми покладали великі надії на поліпшення ситуації з озброєнням нашої країни та були рішуче налаштовані продовжувати покращувати її як всередині країни, так і на світовій арені.