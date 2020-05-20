Як зміниться робота з офісу після пандемії коронавірусу

В Україні вводять послаблення карантину, а разом із ними почали повертатися на роботу перші працівники. Здебільшого це стосується закладів харчування та магазинів непродовольчих товарів.

Однак невдовзі ми побачимо відновлення роботи і в офісах великих компаній.

Але Covid-19 нікуди не зникне і залишатиметься проблемою до винайдення вакцини. Тому в офісах доведеться ввести нові правила роботи і безпеки для того, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції.

Факти ICTV розповідають, як зміниться робота офісних працівників після карантину, і які заходи безпеки можуть ввести.

Повернення в офіс

Багато людей очікують зняття карантину для того, щоб перестати працювати з дому і повернутися в офіс, де панує робоча атмосфера. Проте не варто очікувати, що в одну мить всі працівники повернуться на свої робочі місця.

Інвестор Зак Фрідман вважає, що багатьом людям потрібно пристосуватися до роботи з дому, адже найближчим часом масового повернення в офіси не буде.

За його словами, під час карантину виявилося, що представники багатьох професій можуть ефективно працювати з дому.

На початку березня у США провели дослідження, в якому опитали 550 американських роботодавців щодо роботи з дому. 67% з них ухвалювали рішення, необхідні для роботи з дому. Вже тоді велика кількість людей переходили на віддалену роботу.

А зараз у Сполучених Штатах близько 60% працівників хотіли б продовжувати роботу з дому навіть після того, як знімуть усі обмеження. Тобто швидке повернення в офіси навряд чи відбуватиметься.

І це не лише через небажання працівників повертатися в офіс. Потрібно пристосувати приміщення до нових умов роботи, адже коронавірус повністю не зникне після зняття обмежень.

– Ми жили з грипом багато років, але вперше наше покоління переживає пандемію. Зараз ми отримуємо дуже багато інформації про ризики для здоров’я, реальних та уявних. І роботодавці чутливі до відповідальності за те, що люди можуть захворіти на роботі, – розповідає директор з глобальної стратегії у Unispace Альберт Де Плазаола.

Технології та IT гратимуть набагато більшу роль у роботі не тільки до того часу, поки усі працівники не повернуться в офіс, але й надалі. Виникне потреба у створенні так званого віртуального робочого місця, яке дозволить якісно задовольнити усі вимоги як працівника, так і роботодавця.

Менеджер з роботи з корпоративними клієнтами Юлія розповіла Фактам ICTV, що сьогодні їхня команда працює з офісу. Значних змін у них не відбулося.

Але, за її словами, ще до пандемії коронавірусу співробітники працювали в окремих огорожених кабінках. Так вони дотримуються соціального дистанціювання.

Серед основних нововведень Юлія назвала збільшення кількості дезінфекторів і обмеження щодо кількості людей в окремих приміщеннях.

Нові правила роботи

Звичайно, після виходу з карантину, влада країн надаватиме певні рекомендації щодо безпеки під час робочих процесів і ставитиме вимоги на кшталт обов’язкового носіння масок (під час спілкування з клієнтами), дезінфекції, обмеження кількості людей у приміщенні тощо.

Однак остаточне рішення залишатиметься за роботодавцями і саме їм доведеться відповідати за те, як зміниться вигляд офісу після карантину.

Одним з варіантів Фрідман називає повернення до так званих офісних кабінок, замість відкритого планування, яке все частіше застосовують сьогодні. Головне завдання – відгородити людей один від одного і мінімізувати їхні контакти між собою в офісі.

Це не означає, що вам не дозволять спілкуватися з колегами в офісі. Варто очікувати, що більшість робочих нарад, контактів тощо перейдуть у цифровий режим.

Потрібно вирішити щось щодо проекту – зідзвонилися в Zoom або іншому подібному сервісі, особисто вирішувати робочі питання можна буде за телефоном або через величезну кількість месенджерів (Telegram, WhatsApp, Viber).

За словами менеджера з роботи з корпоративними клієнтами, маски їм в офісі носити не обов’язково, але якщо проводиться зустріч, то їх все ж використовують.

Крім того, команди, які звикли працювати разом у великому приміщенні, можуть розділити на кілька груп, які працюватимуть окремо. Частину співробітників можуть залишити вдома, а інших перемістять в менший офіс.

– Я думаю, що “віртуальна” робота може бути ефективною. Однак це також створює проблеми – не тільки з точки зору спроможності нашого обладнання та інфраструктури витримати навантаження, а й у таких сферах, як робоча культура та зосередженість працівників, – каже головний оператор компанії Apex Джим Харенберг.

На думку Плазаоли, найближчим часом роботодавці повернуть в офіс близько 30% від загального штату, що повинно дати можливість дотримуватися рекомендацій щодо соціального дистанціювання.

Ярослав, який займається 3D-моделюванням розповів, що в офіс почали повертати співробітників (на добровільній основі). Його компанія планує збільшити дистанцію між робочими місцями і встановити дезінфектори.

Експерти прогнозують, що з плином часу можуть з’явитися офіси, які більше схожі на лікарні. Йдеться не про загальний вигляд, а про певні практики.

Наприклад, перевагу віддаватимуть тим речам і матеріалам, які можна часто піддавати дезінфекції. Також стане більше умивальників і дезінфікувальних засобів.

Соціальне дистанціювання більше застосовуватиметься на практиці. Так, люди шукатимуть маршрут, який найшвидше доведе до бажаного місця, щоб максимально зменшити непотрібні контакти.

Зміни в роботі

Разом із адаптацією офісу до нових умов, зміниться й алгоритм роботи. І стосується це не лише працівників, а й клієнтів.

Багато компаній почали переходити на онлайн-обслуговування клієнтів, що є незворотнім процесом. Усі індустрії пришвидшили свою діджиталізацію.

В одному з інтерв’ю історик Ювал Ной Харарі розповідав, що університет, в якому він викладає, тривалий час працював над тим, щоб перенести лише невелику кількість курсів в онлайн.

А під час пандемії коронавірусу знадобився всього тиждень для того, щоб перенести всі курси онлайн. І після завершення пандемії не варто очікувати, що це все зникне.

Так само і з різноманітними магазинами і кафе, які зараз мають змогу обслуговувати клієнтів виключно онлайн. Тривалий час після пандемії це так і залишатиметься.

Власник кафе Катерина розповідає, що нині не планують змінювати щось у своїй роботі. Тобто займатимуться доставкою і, якщо буде можливість, відкриють літню терасу.

Основною проблемою залишається оплата замовлення, адже досі не зрозуміло, як проводити оплату готівкою і чи буде вона взагалі дозволена.

Незважаючи на те, що працювати доведеться в умовах меншого спілкування з людьми, комунікація повинна стати ще важливішою, ніж раніше. Під час пандемії багато роботодавців зв’язувалися зі своїми працівниками для того, щоб перевірити, як вони себе почувають, дізнатися, чи все у них добре.

Наприклад, один з керівників компанії Blizzard Entertainment дав усім працівникам свій номер телефону для того, щоб вони могли напряму поговорити з ним, якщо виникли певні проблеми.

Експерти помітили, що таке ставлення зближувало працівників компанії усіх ланок, що позитивно впливало на бізнес. Можна очікувати, що у світі після Covid-19 працівники комунікуватимуть один з одним ще більше.

У багатьох людей, яким доводиться працювати з дому через пандемію коронавірусу і пов’язаний з цим карантин, майже стерлася межа між роботою та особистим життям. Тепер поїздка в офіс замінена на те, щоб лиш сісти за комп’ютер або ноутбук вдома і почати працювати.

Звичайно, разом з цим з’явилися і нові виклики. Адже не завжди вдається безперервно працювати з 9.00 до 18.00.

Багатьом людям доводиться відлучатися з роботи для того, щоб, наприклад, доглядати за дітьми. Але вони все одно виконують ті завдання, які на них покладені.

З цього можна зробити висновок, що години роботи не повинні бути фіксованими, якщо людина здатна її виконати і це не нашкодить бізнесу. Наприклад, працівник може відпрацювати з 9.00 до 12.00, на кілька годин відійти у справах, а потім повернутися і допрацювати. Або навіть розбити роботу на невеликі сесії в кілька годин.

І якщо подібну практику запровадять після пандемії, то працівники зможуть краще поєднувати особисте життя і роботу.

Але найбільша зміна, яка може відбутися у роботі, це інше ставлення один до одного. Пандемія так чи інакше вплинула на життя кожної людини. Навіть на роботі ми почали частіше ділитися своїми проблемами і переживаннями.

Роботодавці перестали дивитися на працівників лише як на кадри, і навпаки. Ми всі почали бачити людей один в одному, які розділяють однакові страхи під час пандемії.

Таке ставлення допоможе збільшити довіру на роботі, що безперечно приведе до кращих змін. І після пандемії вміння слухати своїх співробітників і співчувати їм може стати більш затребуваним, аніж будь-коли.

Владислав Бомбела