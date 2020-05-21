Антирекорд Covid-19. У Рівненській області не планується ослаблення карантину

У Рівненській області не планується послаблення карантину через високий рівень випадків коронавірусу в регіоні.

Про це заявив голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

– Таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС відповідно до епідеміологічної ситуації в області. За минулу добу в Рівненській області зафіксували 66 випадків. Це антирекорд для області, – написав він на Facebook.

Спалах коронавірусу зафіксували в Здолбунівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів.

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В установі підтверджені 12 випадків – шість співробітників і шість підопічних. Інтернат закритий для відвідувачів.

– Якщо протягом останніх семи днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворюваності населення коронавірусу, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення, – підкреслив він.

Як писали Факти ICTV, за минулу добу в Україні зробили 9 361 ПРЛ-тестувань на виявлення коронавірусу, що є рекордом із самого початку їх проведення.

Джерело: Віталій Коваль