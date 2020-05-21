Діти підуть у садочки: як уберегти літніх членів родини від коронавірусу

Епідеміолог Андрій Александрін розповів, як правильно організувати побут у сім’ях, де люди з групи ризику через коронавірус живуть разом із маленькими дітьми або регулярно бачаться з ними.

– Є три заходи, які дійсно будуть успішними. Це соціальне дистанціювання, гігієна рук і провітрювання приміщення, – сказав Александрін.

Епідеміолог додав, що ризик зараження дорослих від дітей зменшується від ступеня дотримання протиепідемічних заходів.

Читайте: Комаровський назвав ключовий фактор інфікування

– Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я визначили, що в Китаї не було масового зараження дорослих від дітей. Але якщо взяти Італію та Іспанію, або Україну, де живуть великими сім’ями під одним дахом, інфікування, напевно, уникнути неможливо. А хто у нас найчастіше закриває кватирки – бабусі, – сказав він.

Нагадаємо, дитячий лікар Євген Комаровський розповів, що під час виходу людей в офіс після карантину потрібно дотримуватися низки правил.