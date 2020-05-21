У метро Києва розповіли, як працюватимуть після відновлення роботи 25 травня, а також, яким правилам мають слідувати пасажири.

Про це розповіла радник керівника КП Київський метрополітен Наталія Макогон.

– Пасажири повинні будуть суворо дотримуватися дистанції в півтора метра, носити захисні маски і рукавички, дотримуватися всіх запобіжних заходів. На станціях, перонах і біля кас ми вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися один від одного на безпечній відстані, – розповіла Макогон.

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Вона додала, що співробітники займатимуться інформуванням всіма доступними способами.

– Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами маскового режиму, – зазначила Наталія Макогон.

Раніше Факти ICTV писали, що у рамках адаптивного карантину метро в Україні відкриють уже в понеділок, 25 травня.