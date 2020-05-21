Із 23 травня в Києві в звичайному режимі розпочне працювати наземний громадський транспорт. А з 25 травня – метрополітен.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

– Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус).

Також розпочнуть роботу магазини площею до 1000 м².

Читайте: З 1 червня у Києві запрацюють садочки та школи для проведення ЗНО

Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях.

Із 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.