Холодна вода в Києві не дорожчатиме – Кличко

Влада столиці не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду і водовідведення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– У ситуації, коли Україна і Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу – неприпустимо. Я в цьому переконаний, – сказав він.

Кличко нагадав, що Київводоканал опублікував заяву про намір підвищити тарифи компанії на 19% з січня 2021 року.

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Мер заявив, що влада розуміє те, як формується ціна на послуги і ці витрати об’єктивні, але необхідно враховувати платоспроможність населення, яка дуже знизилася через обмеження карантину.

Кличко зазначив, що оплата в Києві за послуги ЖКГ сьогодні становить понад 90%.

Нагадаємо, з 2021 року пропонується встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для киян у розмірі 27,35 грн (у тому числі, ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м.