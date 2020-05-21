PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Кияни заборгували 255 млн грн за постачання газу

Жителі Києва заборгували 255 млн грн КиївГазЕнерджи за постачання газу.

Про це заявила керівник управління роботи з абонентами АТ Київгаз Людмила Гребещук.

Читайте: Холодна вода в Києві не дорожчатиме – Кличко

За газопостачання не розрахувались близько 625 тис. споживачів.

 – Зниження рівня оплати послуг може негативно вплинути на роботу підприємства, тому що ці кошти спрямовуються на оплату зарплат аварійним бригадам, ремонт та заміну ділянок газопроводу, усунення та локалізацію аварійних ситуацій, – повідомила Людмила Гребещук.

Рівень оплати за розподіл газу у Києві у квітні 2020 року знизився. Споживачі розрахувалися за послуги Київгазу лише на 75%.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві споживачі заборгували майже 6 млрд грн за комунальні послуги.

Джерело: КМДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка