Кияни заборгували 255 млн грн за постачання газу

Жителі Києва заборгували 255 млн грн КиївГазЕнерджи за постачання газу.
Про це заявила керівник управління роботи з абонентами АТ Київгаз Людмила Гребещук.
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За газопостачання не розрахувались близько 625 тис. споживачів.
– Зниження рівня оплати послуг може негативно вплинути на роботу підприємства, тому що ці кошти спрямовуються на оплату зарплат аварійним бригадам, ремонт та заміну ділянок газопроводу, усунення та локалізацію аварійних ситуацій, – повідомила Людмила Гребещук.
Рівень оплати за розподіл газу у Києві у квітні 2020 року знизився. Споживачі розрахувалися за послуги Київгазу лише на 75%.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві споживачі заборгували майже 6 млрд грн за комунальні послуги.