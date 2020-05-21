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Факти / Україна

Не тримались на ногах: у Рівному вулицею гуляли п’яні діти

У Рівному шестеро підлітків напилися на дні народженні та вийшли на вулицю.

До поліції надійшло кілька дзвінків від очевидців про нетверезий стан дітей.

– Четверо дівчат та двоє хлопців, віком від 13 до 17 років, відзначали день народження когось з них. Їм після цього було зле. Поліція отримала 5 дзвінків від небайдужих рівнян, які побачили нетверезих дітей, – зазначила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

Так, одну дівчинку швидка допомога забрала у лікарню, але увечері після надання меддопомоги її вже відпустили.

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Поліція ще встановлює усі обставини, а на батьків складуть адмінпротоколи.

Нещодавно у Хмельницькій області дівчинка звела рахунки з життям після сварки з матір’ю, кинувшись зі схилу у глибоку річку.

Джерело: Рівне вечірнє

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