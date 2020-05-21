Шість ведмедів і леви: Малюська анонсував інші лоти після “собаки за борги”

Собаку, яку виставили на аукціон ДП СЕТАМ, не конфісковували за борги.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

– Спочатку про цю конкретну собаку, якій: не пощастило з господарями, не пощастило з характером. Результат – покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області, і цією ж постановою суд постановив цю собаку конфіскувати. Тобто не йдеться про продаж за борги, – заявив міністр.

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За його словами, якщо у тварини не з’явиться нових, хороших господарів, то він її викупить, аби віддати на перевиховання.

– Думаю реакція медіа була б цілком протилежною, аби ця собака покусала не дорослих, а дітей. Таких цікавих об‘єктів продажу буває багато. Імовірно скоро на СЕТАМ з‘явиться лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) та п‘ятьма ведмедями (Балу, Маша, Ганна, Потап, Тимоша), – додав Малюська.

Нагадаємо, держпідприємство СЕТАМ виставило на аукціон пітбультер’єра з документами. Стартова ціна – 112,5 грн.