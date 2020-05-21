PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Телеведучий ICTV став переможцем премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020

Телеведучий ICTV Павло Казарін виборов Премію імені Георгія Ґонґадзе 2020 року.

Казарін став переможцем премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020

У фіналі премії Казарін обійшов засновника Телебачення Торонто Романа Вінтоніва та засновника проекту Ukrainer Богдана Логвиненка.

Переможець Премії імені Георгія Ґонґадзе  отримає 100 тис. грн.

Читайте: “Володимир не інкогніто”. Як Зеленський підсумки року у владі підбивав

– Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде.

Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні.

Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя, – сказав Казарін під час отримання нагороди.

Нагадаємо, зірки StarLightMedia оплесками подякували медикам, пожежникам і поліцейським.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх