Казарін став переможцем премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020

Телеведучий ICTV Павло Казарін виборов Премію імені Георгія Ґонґадзе 2020 року.

У фіналі премії Казарін обійшов засновника Телебачення Торонто Романа Вінтоніва та засновника проекту Ukrainer Богдана Логвиненка.

Переможець Премії імені Георгія Ґонґадзе отримає 100 тис. грн.

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– Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде.

Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні.

Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя, – сказав Казарін під час отримання нагороди.