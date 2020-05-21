Україна виходитиме з карантину ще кілька місяців – Аваков

Україна ще декілька місяців житиме в режимі м’яких кроків виходу з карантину, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що поки не з’являться вакцина і протоколи лікування, які гарантують у 99,9% хворих одужання, українці повинні виходити з карантину обережно.

– З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але загалом декілька місяців ми житимемо в режимі м’яких кроків.

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Арсен Аваков також нагадав, попри відкриття 66 пунктів пропуску, наразі їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Очікується, що такий режим зміниться десь у середині липня.

Нагадаємо, в Україні з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин. Він передбачає низку обмежень, які застосовуватимуться через спалахи коронавірусу не на всій території України, а лише в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.