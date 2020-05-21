З 1 червня Укрзалізниця готова до відновлення пасажирських перевезень далекого прямування.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції Київ-Пасажирський вже демонтовані МАФи, встановлена сучасна система відеоспостереження, повністю відремонтований приміський вокзал, – сказав він.

За його словами, демонтовано 35 МАФів на Вокзальній площі і в конкорсі вокзалу. Решту МАФів реконструюють і приведуть в єдиний стиль.

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Був проведений ремонт будівлі приміського вокзалу – замінено освітлення, встановлені сучасні лавки та урни, оновлено фасад, вестибюль, каси, обладнані нові туалети.

Також посилили заходи безпеки і встановили нову систему відеоспостереження – 22 камери з функцією розпізнавання осіб. Це допоможе запобігти крадіжкам і дозволить відстежувати правопорушників, які пересуваються поїздами.

Криклій доручив завершити роботи з ремонту ескалатора в більш короткі терміни, а не до кінця року, як планувалося раніше.

Раніше Криклій повідомив, що Укрзалізниця відсторонила від виконання службових обов’язків керівництво філії Української залізничної швидкісної компанії, яка проводила відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів. Це сталося через непрозорість конкурсу.