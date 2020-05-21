В МЗС прокоментували заяву РФ про русофобію і нацизм в Україні

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву МЗС Росії щодо річниці президентства Володимира Зеленського, назвавши її спробою розколу українського суспільства та прикладом дезінформації.

– Заява МЗС РФ щодо річниці президентства Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України, нав’язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України, – зазначили у відомстві.

В МЗС зазначили, що мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання, хоча у міністерстві нагадали, що Україна намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.

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– Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму, – підсумували в МЗС.

Напередодні МЗС Росії оприлюднило коментар до річниці президентства Володимира Зеленського, де зазначили, що в Україні продовжується русофобія та культивується нацизм.