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Факти / Україна / Політика

Володимир та Олена Зеленські подарували лідерам країн світу українські вишиванки

До Всесвітнього дня вишиванки президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відправили в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиванки.

День вишиванки 2020: Володимир та Олена Зеленські зробили подарунок президентам

Символічні подарунки, які несуть в собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді США, Франції, Канади, Польщі, Туреччини та інших країн.

Читайте: Символіка українських вишиванок: етнолог розкрила значення орнаментів і кольорів

– 21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.

Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики, – написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що означають візерунки та кольори на сорочках та як правильно вибирати вишиванку.

Джерело: Офіс президента

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