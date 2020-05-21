День вишиванки 2020: Володимир та Олена Зеленські зробили подарунок президентам

До Всесвітнього дня вишиванки президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відправили в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиванки.

Символічні подарунки, які несуть в собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді США, Франції, Канади, Польщі, Туреччини та інших країн.

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– 21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики, – написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.

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