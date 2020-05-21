21 травня європейські партнери передали українським медикам партію засобів для боротьби з коронавірусом.

Їх розподілять серед 936 територіальних громад країни, повідомляє прес-служба МЗС України.

– Передали захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори та дезінфікуючі засоби, – уточнили у МЗС.

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Допомогу українським медичним працівникам надали у рамках програми підтримки реформи децентралізації ULEAD з Європою, додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми писали про умови надання фінансової допомоги Україні від ЄС. Західні партнери готові допомагати країні, але у них є вимоги – відкриття ринку землі та незворотність процесу націоналізації ПриватБанку.