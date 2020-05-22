З кінця 2019 року єдиним законним документом сертифікації автомобіля з ГБО є Сертифікат відповідності. Натомість Акти технічної експертизи, або як їх ще називають “Форма №5”, вже недійсні. Водночас з-поміж авто, що приїжджають на сертифікацію з цим актом, майже кожне друге не витримує перевірку через числені порушення встановлення газобалонного обладнання.

Сертифікат відповідності видається у 500 лабораторіях по всій Україні. Щоб отримати такий сертифікат, автомобіль має пройти ретельну індивідуальну перевірку та випробування. Саме у цьому і є відмінність Сертифікату від Акту технічної експертизи.

Водії та установники газобалонного обладнання розповідають, що раніше як такої перевірки авто не проводилося, водій просто отримував папірець, де було зафіксовано, що автомобіль придатний до використання.

– Серед числених порушень та несправностей найнебезпечніша – встановлення старого непридатного ГБО під виглядом нового. До кінця минулого року вітчизняний авторинок був просто наповненим таким обладнанням, ввезеним з-за кордону, – розповідають експерти з сертифікації.

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Бланки актів технічної експертизи установникам продавали в Українській газомоторній асоціації, про це розповідають самі установники. Керівник УГА Степан Ашраф’ян це заперечує, але додає, що у них кілька сотень членів асоціації, і за всіма прослідкувати неможливо.











Акти техекспертизи на автомобілі з ГБО видавали без будь-якої перевірки – ЗМІ / 3 фотографии

Противники нових правил сертифікації залучили до боротьби і деяких народних депутатів. Проте експерти впевнені, що їх просто використали, надавши завідомо неправдиву інформацію. Насправді ж цей супротив під виглядом боротьби з корупцією є нічим іншим як намаганням повернути старі схеми, коли продавці Актів технічної експертизи фактично торгували папірцями, випускаючи на наші дороги потенційні вибухівки.

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Джерело: Надзвичайні новини