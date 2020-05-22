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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 22 травня зафіксовано 476 нових випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 20 148.

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Пряма трансляція
10:01 - 22 травня

Станом на 22 травня в Україні 20 148 людей заразилися коронавірусом. За добу зафіксували 442 нових випадки. Зокрема за останню добу коронавірус виявили у 29 дітей, 74 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 127 пацієнтам.

Крім того, за добу в Україні від Covid-19 померли 9 людей, а 358 – одужали.

Скільки людей захворіли на Covid-19 в регіонах:

  • У Вінницькій області – 824 (441 одужав);
  • У Волинській області – 740 (177 одужали);
  • У Дніпропетровській області – 859 (176);
  • У Донецькій області – 141 (57);
  • У Житомирській області – 607 (273);
  • У Закарпатській області – 1 003 (255);
  • У Запорізькій області – 401 (221);
  • В Івано-Франківській області – 1 268 (596);
  • У Кіровоградській області – 460 (344);
  • У Києві – 2 522 (338);
  • У Київській області – 1 344 (262);
  • У Львівській області – 1 240 (250);
  • У Луганській області – 43 (33);
  • У Миколаївській області – 277 (109);
  • В Одеській області – 814 (106);
  • У Полтавській області – 266 (218);
  • У Рівненській області – 1 323 (453);
  • У Сумській області – 166 (106);
  • У Тернопільській області – 1 105 (720);
  • У Харківській області – 866 (208);
  • У Херсонській області –  173 (133);
  • У Хмельницькій області – 299 (89);
  • У Чернівецькій області – 383 (227);
  • У Черкаській області – 2 905 (752);
  • У Чернігівській області – 119 (41).

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22:16 - 21 травня

Кабінет міністрів України опублікував постанову №392 про адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня.

Згідно з нею, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією вводиться ослаблення протиепідемічних заходів.

Рішення про ослаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Ознаки ослаблення карантину:

інцидентність (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше 12 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у виділених для боротьби з Covid-19 лікарнях менше 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА більше 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Плани Кабміну щодо послаблення карантину:

Згідно з постановою, за наявності необхідних умов із 22 травня у регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласної транспорт, за дотримання обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.

З 1 червня за умови дотримання протиепідемічні вимог зможуть працювати фітнес-центри (окрім групових занять більше 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти у групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.

З 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність установ культури і повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

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13:09 - 21 травня

Із 23 травня в Києві в звичайному режимі розпочне працювати наземний громадський транспорт. Також розпочнуть роботу магазини площею до 1000 м².

Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях.

Із 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

  • дитячі садочки та школи для випускників, що складатимуть ЗНО;
  • заклади професійно-технічної і вищої освіти для випускників та абітурієнтів;
  • відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);
  • відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

відновлення роботи транспорту

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13:06 - 21 травня

Станом на 12.00 21 травня у Києві виявили ще 65 хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 2 475 осіб.

Коронавирус в Киеве - статистика за 21 мая

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11:42 - 21 травня

У Херсоні з 25 травня запрацюють дитсадки.

Дитина має йти до дошкільного закладу без температури тіла понад 37,2 та ознак респіраторних захворювань.

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09:23 - 21 травня

Станом на 09.00 21 травня в Україні зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за останню добу.

Статистика коронавірусу за регіонами:

  • Вінницька область — 788 випадків;
  • Волинська область — 698 випадків;
  • Дніпропетровська область — 856 випадків;
  • Донецька область — 138 випадків;
  • Житомирська область — 589 випадків;
  • Закарпатська область — 964 випадки;
  • Запорізька область — 398 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1257 випадків;
  • Кіровоградська область — 455 випадків;
  • м. Київ — 2475 випадків;
  • Київська область — 1316 випадків;
  • Львівська область — 1175 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 274 випадки;
  • Одеська область — 806 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1287 випадків;
  • Сумська область — 165 випадки;
  • Тернопільська область — 1098 випадків;
  • Харківська область — 851 випадок;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 294 випадки;
  • Чернівецька область — 2842 випадки;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 117 випадків.

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23:13 - 20 травня

У  Тернопільській області від коронавірусу одужала 90-річна жителька Монастирського району.

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Він зазначив, що Монастириський район поступово виходить з пандемії. Залишилось до одужання 16 інфікованих із 194.

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22:29 - 20 травня

У Чернівецькій області зафіксували 46 нових випадків Covid-19. 18 людей сьогодні побороли коронавірус. Вони двічі отримали негативний результат тесту.

Враховуючи таку ситуацію, Чернівецька область не переходитиме на наступний етап послаблення карантину.

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22:24 - 20 травня

Станом на вечір 20 травня на Рівненщині підтверджено 25 нових випадків захворювання на коронавірус. Вік хворих від 26 до 79 років.

Загалом в області зареєстровано 1 284 випадки захворювання. З них – 258 медпрацівників та 90 дітей. Через ускладнення, викликані коронавірусом, 29 випадків летальних. Подолали хворобу 472 людини.

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21:04 - 20 травня
До другого етапу послаблення карантину готові 13 областей – ЦГЗ

Наразі в Україні тільки 13 областей відповідають критеріям МОЗ і можуть переходити до другого етапу послаблення карантину.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Серед них, зокрема, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська області.

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