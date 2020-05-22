22:16 -

Кабінет міністрів України опублікував постанову №392 про адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня.

Згідно з нею, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією вводиться ослаблення протиепідемічних заходів.

Рішення про ослаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Ознаки ослаблення карантину:

інцидентність (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше 12 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у виділених для боротьби з Covid-19 лікарнях менше 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА більше 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Плани Кабміну щодо послаблення карантину:

Згідно з постановою, за наявності необхідних умов із 22 травня у регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласної транспорт, за дотримання обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.

З 1 червня за умови дотримання протиепідемічні вимог зможуть працювати фітнес-центри (окрім групових занять більше 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти у групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.

З 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність установ культури і повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.