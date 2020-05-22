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Факти / Україна / Суспільство

Київ накриє сильний вітер – оголошено штормове попередження

У п’ятницю, 22 травня, в Києві прогнозують сильні пориви вітру від 15 до 24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Під час сильного вітру необхідно дотримуватися основних рекомендацій.

Так, необхідно щільно закривати вікна будинків і прибрати всі предмети з балконів.

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На вулиці фахівці рекомендують уникати рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

Жителям Києва необхідно перебувати в безпечному місці або, в разі сильного вітру, сховатися в найближчому приміщенні.

погода в киеве 22 мая

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні на вихідні, 23-24 травня.

Джерело: Укргідрометцентр

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