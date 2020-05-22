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Факти / Україна / Суспільство

Київ скували 6-бальні затори – де ускладнено рух (КАРТА)

У п’ятницю, 22 травня, в Києві утворилися 6-бальні затори.

Рух центральними вулицями міста ускладнено. На правому березі Києва пробки утворилися біля станцій метро Університет і Політехнічний інститут.

З самого ранку рух ускладнений на Північному мосту. Також транспорт стоїть в Дніпровському районі на Русанівці.

затори 22 травня

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На проспекті Перемоги і Шулявці також спостерігаються затори.

Стоять і Севастопольська площа, і Велика окружна дорога.

До речі, у Києві надвечір 21 травня утворилися 8-бальні затори.

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