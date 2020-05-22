Міграційна служба відновлює роботу відділень – дата

Державна міграційна служба України з 25 травня послабить карантинні обмеження.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Роботи служби здійснюватиметься згідно з рекомендаціями МОЗ щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції Covid-19.

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Таким чином:

переважна більшість територіальних підрозділів ДМС працюватимуть за звичайним графіком роботи (крім підрозділів м.Києва та Київської, Волинської, Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей);

усі громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати необхідні адміністративні послуги (окрім зазначених областей);

запрацює сервіс Електронна черга (окрім зазначених областей).

У Міграційній службі закликали відвідувачів дотримуватися соціального дистанціювання та користуватися захисними засобами.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як можна пройти до державних органів без паспорта, але з додатком Дія.

Джерело: Державна міграційна служба