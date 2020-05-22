PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Міграційна служба відновлює роботу відділень – дата

Державна міграційна служба України з 25 травня послабить карантинні обмеження.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Роботи служби здійснюватиметься згідно з рекомендаціями МОЗ щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції Covid-19.

Читайте: Ще три області України не послаблять карантин

Таким чином:

  • переважна більшість територіальних підрозділів ДМС працюватимуть за звичайним графіком роботи (крім підрозділів м.Києва та Київської, Волинської, Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей);
  • усі громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати необхідні адміністративні послуги (окрім зазначених областей);
  • запрацює сервіс Електронна черга (окрім зазначених областей).

У Міграційній службі закликали відвідувачів дотримуватися соціального дистанціювання та користуватися захисними засобами.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як можна пройти до державних органів без паспорта, але з додатком Дія.

Джерело: Державна міграційна служба

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх