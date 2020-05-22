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Факти / Україна

МОЗ дозволив послабити карантин ще трьом областям України

Центр громадського здоров’я дозволив послабити карантин ще у трьох областях – Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій.

Однак, згідно з оновленими даними, не готовими залишаються Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська і Чернівецька області.

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До слова, щоб отримати дозвіл на перехід до другого етапу послаблення карантину потрібно відповідати трьом критеріям:

  • кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення становить менше 12 на 100 тис. населення;
  • завантаженість ліжок у лікарнях з пацієнтами з Covid-19 становить менше 50%;
  • середня кількість тестувань протягом останніх семи днів становить понад 12 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що карантин у Львівській області продовжили до 29 травня через велику кількість хворих.

Джерело: ЦГЗ

Фото: Dreamstime

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