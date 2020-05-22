Центр громадського здоров’я дозволив послабити карантин ще у трьох областях – Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій.
Однак, згідно з оновленими даними, не готовими залишаються Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська і Чернівецька області.
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До слова, щоб отримати дозвіл на перехід до другого етапу послаблення карантину потрібно відповідати трьом критеріям:
- кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення становить менше 12 на 100 тис. населення;
- завантаженість ліжок у лікарнях з пацієнтами з Covid-19 становить менше 50%;
- середня кількість тестувань протягом останніх семи днів становить понад 12 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що карантин у Львівській області продовжили до 29 травня через велику кількість хворих.
Джерело: ЦГЗ