Погода 22 травня в Україні буде прохолодною, але майже без опадів.

На сході опадів не прогнозується, температура вночі до +2°, вдень до +16°.

На півдні мінлива хмарність. Вночі температура до +5°, вдень до +18°.

Жителі західних регіонів опадів не побачать. Температура вночі до 0°, вдень до +16°.

На півночі варто місцями чекати дощів. Температура вночі до +3°, вдень до +12°.

У центрі без опадів, температура вночі до +4°, вдень до +14°.

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У Києві синоптики опадів не прогнозують, вдень температура повітря прогріється до +11°, ввечері термометри покажуть до +10°.

До речі, дізнайтеся також, якою буде погода в Україні на вихідні, 23-24 травня.