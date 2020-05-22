Анатолій Матвієнко - біографія та подробиці життя політика

Помер Анатолій Матвієнко – український політик, народний депутат чотирьох скликань. Йому було 67 років.

Факти ICTV вирішили зібрати основні факти про життя та політичну діяльність нардепа.

Біографія Анатолія Матвієнка

Він народився 22 березня 1953 року у селі Бершадь, що на Вінниччині. Виріс у сім’ї робітників. Залишились дружина Ольга Василівна (1953 р. н., доцент Київського лінгвістичного університету) та двоє синів – Віктор і Павло.

У 1975 році Анатолій Матвієнко закінчив факультет механізації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю інженер-механік.

Кар’єра

У 1989-1991 роках був членом ЦК КПУ та першим секретарем ЦК ЛКСМУ.

У 1993-1996 роках був головою Політради партії Трудовий конгрес України. У 1990 році був обраний народним депутатом I скликання за Бершадським округом №30. У 1991 році очолив Фонд міжнародного молодіжного співробітництва. Також з 1990 року до 1996 був президентом Українського центру економічних та політичних досліджень.

З 1996 до 1998 року Анатолій Матвієнко очолював Вінницьку обласну державну адміністрацію. У 1995-1996 роках був заступником голови об’єднання Нова Україна.

З 1994 до 1996 року він був головою Фонду розвитку мистецтв України. У тому ж році балотувався до Верховної Ради II скликання.

З 1996 до 1999 року був головою Народно-демократичної партії. У 1998 році був обраний народним депутатом III скликання від НДП за округом №17 (Вінницька область).

У грудні 1999 року створив та очолив Українську народну партію Собор.

У 2004 році під час президентських виборів керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. З 2002 до 2005 року був народним депутатом IV скликання від Блоку Юлії Тимошенко, з 2001 року був заступником голови БЮТ.

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У 2006-2007 роках – народний депутат V скликання від блоку Наша Україна, член Української республіканської партії Собор.

З 2005 до 2006 року обіймав посаду заступника голови Секретаріату президента. У 2005 році очолював Раду Міністрів АР Крим.

У 2007 році був обраний народним депутатом VI скликання від блоку Наша Україна – Народна Самооборона як голова УРП Собор.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради за 17 округом (Вінницька область) як самовисуванець та член партії Українська платформа Собор, але зняв свою кандидатуру на користь Григорія Заболотного.

Громадська діяльність

З 1999 року Анатолій Матвієнко був президентом Інституту відкритої політики (недержавної дослідницької організації, яка мала на меті утверджувати ідеали відкритої, відповідальної перед виборцями політики). У 2000 році заснував благодійний фонд Україна Інкогніта.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що сьогодні, 22 травня, помер екс-нардеп Анатолій Матвієнко. Що стало причиною смерті не повідомляється.