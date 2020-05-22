Справа Шеремета: поліція завершила досудове розслідування

Національна поліція завершила досудове слідство щодо трьох підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка.

Матеріали справи планують передати до суду.

Про це заявив адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

Так, сьогодні підозрюваним у вбивстві журналіста та їхнім захисникам нададуть матеріали справи для ознайомлення та вручать обвинувальні акти.

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Цю інформацію підтвердив і адвокат підозрюваної Яни Дугарь Микола Ореховський.

Нагадаємо, напередодні двом фігурантам у справі Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко змінили підозри.

Тепер Антоненко – виконавець за змовою, а не організатор. Юлія Кузьменко лише закладала вибухівку, але не натискала на гачок.

Джерело: Слідство.Інфо