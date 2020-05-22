Українці мають отримати план підтримки та вакцину: Гройсман про другу хвилю Covid-19

Україна має зустріти другу хвилю Сovid-19, яку світ очікує восени, із чітким планом підтримки людей та бізнесу, а також серед перших країн, які матимуть вакцину проти хвороби.

Про це в ефірі ток-шоу Говорить Великий Львів на телеканалі NTA сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

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За його словами, на момент серпня 2019 року – в період зміни урядів – Україна мала непогані економічні позиції, які цілком реально відображалися на добробуті пересічних українців. Приміром, мінімальна зарплата за три роки – з 2016 до 2019 року – зросла втричі з $50 до $150. І цей показник можна було б збільшувати. Але політика двох подальших урядів в останні місяці знищила той економічний потенціал, який був накопичений протягом останніх трьох років.

Водночас Володимир Гройсман впевнений, що сьогодні не треба говорити про минуле. Час говорити про те, що буде завтра і післязавтра.

– Треба думати про те, що буде завтра. Нам потрібен чіткий план. Його треба покласти на стіл. Половину цього плану я запропонував. Треба готуватися до другої хвилі Сovid-19. Треба думати над тим, щоб Україна мала доступ до вакцини, треба захистити лікарів. Треба подумати про тих, хто працює і хто втратив роботу. Треба підтримати бізнес, думати про соціальну підтримку, – сказав екс-прем’єр-міністр України.

Як наголосив Володимир Гройсман, якщо не думати сьогодні про соціальні проблеми, завтра – матимемо великі випробування.

– У кожного є політичні погляди, але кожен має право на гідне життя. Влада має показати перспективи на майбутнє, – наголосив він.

Раніше колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував ухвалити програму гнучкої відстрочки податкових платежів.