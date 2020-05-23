Наземний громадський транспорт у Києві відновить свою роботу в звичайному режимі о 12.00 23 травня.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондріївський на брифінгу в суботу.

У столиці, як і в інших регіонах України, діє обмеження за кількістю посадкових місць – у транспорті треба розміщувати стільки пасажирів, скільки в ньому місць для сидіння.

Водночас під час перевезення пасажирів на час карантину повинні виконуватися рекомендації, які закріплені в постанові Міністерства охорони здоров’я.

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Правила роботи громадського транспорту в Києві на карантині:

Щодня усі працівники повинні міряти температуру;

Водій, кондуктори та інші члени екіпажу під час перебування у транспорті повинні не знімати маски;

Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. У випадку міжобласного перевезення в регіон, в якому не послаблювали карантин, таке перевезення дозволяється в межах 50% від кількості місць для сидіння;

За можливості, біля дверей транспорту має бути розміщено антисептики;

Треба забезпечити наявність у працівників засобів захисту, вологе прибирання приміщень автостанції з використанням миючих і дезінфікуючих засобів не рідше, ніж кожні 5 годин до відкриття і після закінчення робочого дня автостанції.

До цього транспорт у Києві працював тільки на 30% і в ньому можна було їздити тільки за спецперепустками.

До речі, мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що 23 травня комісія дозволить запуск підземки, а 25 травня роботу метро відновлять.