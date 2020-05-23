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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 22 травня зафіксовано 476 нових випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 20 148.

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08:34 - 23 травня

У Хмельницькій області станом на вечір 22 травня зареєстровано 338 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Із них 89 одужали, 9 летальних випадків.

В області за добу виявлено ще 10 нових випадків хвороби: 2 в Хмельницькому (2 медпрацівники), один – в Деражнянському районі (медпрацівник), один – в Шепетівському районі (виявлено під час тестування пневмонії), шість – у Старокостянтинівському районі (1 медпрацівник).

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21:54 - 22 травня

У МОЗ оновили список областей, готових до другого етапу ослаблення карантину:

  • Вінницька;
    • Дніпропетровська;
    • Житомирська;
    • Запорізька;
    • Івано-Франківська;
    • Кіровоградська;
    • Львівська;
    • Миколаївська;
    • Одеська;
    • Сумська;
    • Тернопільська;
    • Харківська;
    • Хмельницька;
    • Херсонська;
    • Черкаська;
    • Чернігівська.

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21:14 - 22 травня

Місцева влада в Донецькій і Закарпатській областях ухвалила рішення не послаблювати протиепідемічні заходи 22 травня.

– На території Донецької області ослаблення протиепідемічних заходів поки здійснюватиметься у зв’язку з тим, що кількість тестувань методом ПЛР становить менше 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів, повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook в п’ятницю.

У Закарпатському обласному ослаблення карантину відкладається через збереження високої захворюваності.

– Для другого етапу ослаблення карантинних заходів… рівень епідеміологічних показників не відповідає встановленим МОЗ України критеріям щодо захворювання Covid-19, – повідомляється на сторінці Ужгородської міськради в Facebook.

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20:13 - 22 травня

У Херсонській та Одеській областях із п’ятниці, 22 травня, стартувало послаблення карантинних обмежень.

Від сьогоднішнього дня в Херсонській області дозволено:

робота міського, приміського і внутрішньообласного транспорту;

проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів;

проведення релігійних заходів (за умови перебування не більше однієї людини на 10 кв м); діяльність готелів (без ресторанів).

З понеділка, 25 травня, в області також відновлять роботу установи дошкільної освіти.

В Одеській області з 22 травня поновлюються міжміські пасажирські перевезення.

Залізничне сполучення всередині регіону буде відновлено з 1 червня в разі, якщо співробітники Укрзалізниці завершать усі підготовчі роботи за тиждень, а епідеміологічна ситуація не загостриться.

Також відновлять роботу всі установи і заклади – без застосування дистанційної роботи співробітників. В окремих організаціях соціального захисту буде дозволено групове навчання, але для не більше ніж п’яти чоловік.

Також за умови дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України відновиться робота закладів дошкільної освіти. У школах відбудеться ЗНО, а вищі навчальні заклади проведуть вступну кампанію.

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19:36 - 22 травня

Карантин у Київській області найближчим часом не послаблять, заявив в.о. голови обладміністрації Василь Володін.

Він наголосив, що поки зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, в тому числі між населеними пунктами області.

За словами Володіна, продовження карантину означає, “що ще рано відкривати дитячі садки та інші навчальні установи, розважальні центри, кінотеатри, спортзали та інші місця з великим скупченням людей у приміщеннях”.

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18:42 - 22 травня

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій, як повинні працювати дитячі садочки з 25 травня. Постанова набуває чинності з 25 травня.

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17:57 - 22 травня

Час очікування результатів ПЛР-тестування на Covid-19 у Львівській області становить 7-8 днів.

Про це повідомив директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів.

За його словами, щодня надходить від 400 до 600 проб, а проводиться в середньому 350 досліджень.

– У нас сьогодні надійшло матеріалу і в холодильнику знаходиться понад 2,5 тис. проб, – сказав Павлів.

Він також повідомив, що загалом в області провели понад 9 тис. ПЛР-тестів, і приблизно 1,2 тис. з них виявилися позитивними.

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17:15 - 22 травня

У Чернівецькій області 22 травня пом’якшили особливий режим в’їзду/виїзду.

Це означає, що проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення відновлено.

Але КПП на кордонах області працюватимуть до 25 травня з метою моніторингу та контролю за переміщенням.

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17:09 - 22 травня

У Львівській області карантин продовжили до 29 травня, про що повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

За його словами, динаміка захворюваності на коронавірус не сприяє послабленню або зняттю карантинних обмежень.

У регіоні кілька тижнів фіксують погіршення епідеміологічної ситуації. За останню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 госпіталізовані з підозрою.

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15:52 - 22 травня

У Харкові метро відкриють 25 травня о 5.30. Таке рішення міська влада ухвалила у зв’язку з ослабленням карантину в Україні.

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