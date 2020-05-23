20:13 -

У Херсонській та Одеській областях із п’ятниці, 22 травня, стартувало послаблення карантинних обмежень.

Від сьогоднішнього дня в Херсонській області дозволено:

робота міського, приміського і внутрішньообласного транспорту;

проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів;

проведення релігійних заходів (за умови перебування не більше однієї людини на 10 кв м); діяльність готелів (без ресторанів).

З понеділка, 25 травня, в області також відновлять роботу установи дошкільної освіти.

В Одеській області з 22 травня поновлюються міжміські пасажирські перевезення.

Залізничне сполучення всередині регіону буде відновлено з 1 червня в разі, якщо співробітники Укрзалізниці завершать усі підготовчі роботи за тиждень, а епідеміологічна ситуація не загостриться.

Також відновлять роботу всі установи і заклади – без застосування дистанційної роботи співробітників. В окремих організаціях соціального захисту буде дозволено групове навчання, але для не більше ніж п’яти чоловік.

Також за умови дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України відновиться робота закладів дошкільної освіти. У школах відбудеться ЗНО, а вищі навчальні заклади проведуть вступну кампанію.