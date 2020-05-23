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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 травня (КАРТА)

Погода 23 травня в Україні буде нестабільною та прохолодною.

Яскраве сонце поєднуватиметься із дощами та поривчастим вітром.

Погода в Україні на сьогодні - 23 травня 2020

Читайте: Дощі та до +23 удень: погода в Україні на тиждень

На сході можливі дощі, температура вночі до +6°, вдень до +14°.

На півдні очікується суха й тепла погода. Вночі температура до +8°, вдень до +17°.

На заході буде тепло та сонячно: вдень стовпчик термометра підніметься до +18°, а вночі опуститься до +6°.

На півночі місцями пройдуть дощі. Температура вночі до +6°, вдень до +13°.

У центрі також можливі опади, температура вночі до +5°, вдень до +14°.

У Києві синоптики місцями також прогнозують дощі, вдень температура повітря прогріється до +14°, ввечері термометри покажуть до +6°.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода в Україні на вихідні, 23-24 травня.

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