Погода в Україні на сьогодні - 23 травня 2020

Погода 23 травня в Україні буде нестабільною та прохолодною.

Яскраве сонце поєднуватиметься із дощами та поривчастим вітром.

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На сході можливі дощі, температура вночі до +6°, вдень до +14°.

На півдні очікується суха й тепла погода. Вночі температура до +8°, вдень до +17°.

На заході буде тепло та сонячно: вдень стовпчик термометра підніметься до +18°, а вночі опуститься до +6°.

На півночі місцями пройдуть дощі. Температура вночі до +6°, вдень до +13°.

У центрі також можливі опади, температура вночі до +5°, вдень до +14°.

У Києві синоптики місцями також прогнозують дощі, вдень температура повітря прогріється до +14°, ввечері термометри покажуть до +6°.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода в Україні на вихідні, 23-24 травня.