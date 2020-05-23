Українським виробникам масок хочуть дозволити експорт. Але є умова

Кабінет міністрів хоче дозволити українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію.

Про це заявили під час традиційної наради в Офісі президента 23 травня.

Йдеться про маски та засоби, які не відповідають українським стандартам.

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– Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський таку пропозицію підтримав, тож вже наступного тижня уряд напрацює потрібні рішення.

Нагадаємо, Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області не готові до пом’якшення карантинних заходів.

Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу.