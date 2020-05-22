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Факти / Україна / Суспільство

Від коронавірусу помер голова райради Кременця

Ввечері 22 травня помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, якому нещодавно підтвердили коронавірус.

Про смерть батька на сторінці у Facebook написав його син Олександр.

Чоловік помер у Почаївській лікарні. Йому було 49 років.

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За словами лікарів, пневмонія дала ускладнення на серце, в результаті чого у нього обірвався тромб.

Нагадаємо, за рішенням уряду карантин не послаблять у трьох областях України. Йдеться про Миколаївську, Волинську та Рівненську області.

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