Ввечері 22 травня помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, якому нещодавно підтвердили коронавірус.

Про смерть батька на сторінці у Facebook написав його син Олександр.

Чоловік помер у Почаївській лікарні. Йому було 49 років.

Читайте: Спалах коронавірусу у психоневрологічному інтернаті Почаєва – захворіли три медики

За словами лікарів, пневмонія дала ускладнення на серце, в результаті чого у нього обірвався тромб.

Нагадаємо, за рішенням уряду карантин не послаблять у трьох областях України. Йдеться про Миколаївську, Волинську та Рівненську області.