24 травня – День слов’янської писемності й культури, встановлений указом президента України у 2004 році.

У цей день православна церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія, які створили слов’янську абетку.

Ми підібрали для вас оригінальні та яскраві лексеми, які можуть замінити популярні слова іноземного походження.

Ці кумедні слова збагатять ваше буденне спілкування.

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Хтивня – секс-шоп, магазин іграшок для дорослих, інтимних товарів.

Від – хіть, хтивий, хтива. Означає плотський потяг, пристрасть.

“Та будуть знати хтиві й злі чужинці, що в неї честь дорожча від життя…” (Дмитро Павличко).

Вподобайка – лайк, схвалення матеріалу, людини або фото у соцмережах натисканням однієї кнопки.

Від – уподобання. Означає схильність до кого-небудь або чогось, зацікавлення кимось як таким, що відповідає смакам та бажанням.

“Скажіть мені лишень, мій пане, що за людина цей граф? Які в його, взагалі, вподобання?” (Іван Кочерга).

Усміхайлик – смайл, схематичне зображення обличчя, що використовується для передавання емоцій.

Від – усмішка, усміхатися. Означає вираження позитивних емоцій – схвалення, радості чи задоволення – через міміку на обличчі.

“Тарас бачив лише брови, очі, усмішку, – і раптом сам усміхнувся щиро й радісно” (Оксана Іваненко).

Мармизка – аватар, аватарка, ава, невелике зображення для персоналізації користувача соцмереж.

Від – мармиза. Означає обличчя, належить до вульгаризмів.

“Вікно відчиняється, і в ньому з’являється якась поганюча товста мармиза” (Олександр Довженко).

Цідило – фільтр, пристрій для відокремлення потоку інформації за його певними характеристиками.

У прямому значенні цідило означає сито або інший пристрій для проціджування чого-небудь.

“Як завжди, процідила (Марія) частину молока в глечики, а частину в горщик.. Як завжди, сполоснула цідило й повісила його над плитою” (Ірина Вільде).

Дармовис – брелок, підвіска.

У прямому значенні дармовисом здавна називали прикраси, які чіпляли до якихось речей.

“Воно (золоте пенсне) теліпається на золотім ланцюжку,…наче дармовис” (Ірина Вільде).

Здибанка – зустріч, зібрання, мітинг.

Від – здибати, здибатися. Означає зустрічатися з ким-небудь.

“На дорозі все частіше й частіше здибалися спочатку окремі постаті, а потім і цілі групи солдатів, що тікали з армії його величності короля румунського” (Яків Качура).