Київський метрополітен може відкритися 25 травня без зайвих витрат, проте обмежувати його роботу неможна.

Про це Фактам ICTV повідомив екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

– Запуск метро – це питання суто організаційне і не вимагає додаткових витрат, бо він перебував весь час у роботі, попри карантин. Співробітники метрополітену їздять на роботу, проводиться тестування систем, просто поки всі зосереджені на ремонті рухомого складу, – заявив Кава.

Також він зазначив, що не було потреби закривати метрополітен на карантин, бо в Європі цього не робили, і це ніяк не вплинуло на поширення вірусу.

Крім того, він розповів, що кількість поїздів після відкриття метро не збільшиться.

Читайте: Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження

– На червоній і синій гілці метро точно не можна буде збільшити кількість поїздів, бо вони вже 30 років працюють на межі своєї пропускної здатності в годину пік. Теоретично кількість потягів можна збільшити на зеленій гілці, але у київського метрополітену їх просто немає, – зазначив Олександр Кава.

Кава додав, що й обмежувати роботу м етро немає сенсу, адже це лише посилить і без того погану епідеміологічну ситуацію. Причина в тому, що якщо на вході ввести обмеження, то там будуть збиратися юрби, що вже є порушенням.

– Це призведе до поширення того самого коронавірусу, а також до травм. Це звичайний світовий досвід, коли люди знаходяться в закритому просторі. Справа у тому, що більшість входів до метрополітену в Києві знаходяться в підземних переходах, а це той самий замкнутий простір, – додав екс-заступник міністра інфраструктури.

Нагадаємо, на засіданні комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалено рішення запустити метрополітен в Києві у звичайному режимі з 25 травня.