Через недостатню кількість тестувань Україна не має чіткої статистики захворюваності.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла інфекціоніст, декан медичного факультету НМУ ім. Богомольця Оксана Виговська.

– Наразі ситуація набагато краща, ніж на початку епідемії, але хотілось би, щоб тестувань було набагато більше. У США колосальний рівень захворюваності, але ми повинні розуміти, що країна налагодила систему тестування і є взірцем гарного тестування.

Україна може увійти до другої хвилі захворюваності, не вийшовши із першої. Це пов’язано із нехтуванням головних правил захисту від Covid-19.

– Багато країн, які поступово виходять із карантину, продовжують фіксувати приріст захворюваності, але я не думаю, що це друга хвиля. Згідно з епідеміологічними законами, такі показники до неї не вкладаються. Це не друга хвиля, люди просто втомлюються від масок та соціального дистанціювання. А ВООЗ не встигає проаналізувати перебіг першої хвилі, щоб підготувати рекомендації до другої-третьої хвилі.

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Оксана Виговська також пояснила головну відмінність між термінами смертність і летальність.

– Смертність – це кількість людей, які померли до загальної кількості населення за рік. Показник розраховується на 1 тис. населення в рік, тобто, це люди, які померли з різних причин. Летальність – кількість людей, які померли від певного захворювання, у нашому випадку – від коронавірусу. В Україні дуже низькі показники летальності, порівняно з дуже багатьма країнами.

Вона додала, що початку пандемії були претензії до Китаю, тому що там до статистики подавали дані смертності, а не летальності.

За її словами, захворюваність на коронавірус в Україні не є високою, тому що вірус дійшов сюди вже у легкому варіанті.

– Ми – не та країна, яка першою взяла на себе удар Covid-19. До України вірус дійшов у лайт-варіанті.

Інфекціоніст переконує, що деякі карантинні обмеження в Україні були помилковими.

– Забороняти під час карантину виходити у парки сквери було помилкою, і з точки зору здорового глузду, і з точки зору епідеміології. Щодо закриття метро – більшість країн світу його не закривали, однак дистанціювання та використання масок дотримувалися дуже суворо. Для правильних висновків нам потрібно оцінити європейський досвід.

Серед справді дієвих обмежень Оксана Виговська назвала соціальне дистанціювання та використання масок. А от рукавички, виявляється, не потрібні.

– Згідно з останніми дослідженнями, коронавірус дійсно може існувати на твердих поверхнях, однак часто не у тій кількості, щоб інфікувати людину. Тому рукавички не є дієвим захистом від Covid-19.

Також інфекціоніст зауважила, що на коронавірус в Україні хворіє досить великий відсоток дітей, що є добрим показником.

– Ми фіксуємо високий рівень захворюваності серед дітей. Тоді як в США (їх статистика дається по штатах) це приблизно 1-2%, в Україні цей показник сягає 7%. Це – великий плюс, оскільки виявлення хвороби дає можливість вчасно її вилікувати. Завдяки усвідомленості батьків діти в Україні обстежуються дуже добре.

Нагадаємо, Факти ICTV продовжують розповідати все, що потрібно знати про карантин в Україні, а також останні новини, пов’язані зі скасуванням обмежувальних заходів.